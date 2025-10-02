Odkrijte ključne vpoglede v boots (BOOTS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

$BOOTS is more than a memecoin — it’s a symbol of strength, grit, and the journey through life and crypto. Born from the lore of a small kitty lacing up a rugged pair of boots, it represents resilience in the face of struggle and the courage to keep moving forward. In a space full of noise and hype, $BOOTS stands for purpose: no shortcuts, no gimmicks — just pure hustle. Lace up, walk tall, and let every step tell your story.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BOOTS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike boots (BOOTS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

