Današnja cena Boorio

Današnja cena kriptovalute Boorio (ORIO) v živo je $ 0.00017061, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ORIO v USD je $ 0.00017061 na ORIO.

Kriptovaluta Boorio je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 511,839, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.00B ORIO. V zadnjih 24 urah se je ORIO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00039163, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00016368.

V kratkoročni uspešnosti se je ORIO premaknil -- v zadnji uri in -20.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Boorio (ORIO)

Tržna kapitalizacija $ 511.84K$ 511.84K $ 511.84K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 511.84K$ 511.84K $ 511.84K Zaloga v obtoku 3.00B 3.00B 3.00B Skupna ponudba 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

