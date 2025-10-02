Tokenomika BOOKUSD (BUD)

Odkrijte ključne vpoglede v BOOKUSD (BUD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 08:13:54 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen BOOKUSD (BUD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BOOKUSD (BUD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 64.65K
$ 64.65K
Skupna ponudba:
$ 63.21K
$ 63.21K
Razpoložljivi obtok:
$ 63.21K
$ 63.21K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 64.65K
$ 64.65K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.9
$ 1.9
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.859142
$ 0.859142
Trenutna cena:
$ 1.023
$ 1.023

Informacije o BOOKUSD (BUD)

BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets.

The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.

Uradna spletna stran:
https://www.bookusd.com

Tokenomika BOOKUSD (BUD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike BOOKUSD (BUD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BUD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BUD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BUD, raziščite ceno žetona BUD v živo!

Napoved cene BUD

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BUD? Naša stran za napovedovanje cen BUD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

