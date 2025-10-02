Tokenomika BOOKUSD (BUD)
Tokenomika in analiza cen BOOKUSD (BUD)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BOOKUSD (BUD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BOOKUSD (BUD)
BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets.
The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.
Tokenomika BOOKUSD (BUD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BOOKUSD (BUD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BUD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BUD.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BUD, raziščite ceno žetona BUD v živo!
