Tokenomika BOOKUSD Share (BUSS)

Odkrijte ključne vpoglede v BOOKUSD Share (BUSS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:58:13 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen BOOKUSD Share (BUSS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BOOKUSD Share (BUSS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 12.18K
$ 12.18K
Skupna ponudba:
$ 35.00M
$ 35.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 4.73M
$ 4.73M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 90.13K
$ 90.13K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.126812
$ 0.126812
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00248321
$ 0.00248321
Trenutna cena:
$ 0.00257722
$ 0.00257722

Informacije o BOOKUSD Share (BUSS)

BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events.

What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution.

Uradna spletna stran:
https://www.bookusd.com

Tokenomika BOOKUSD Share (BUSS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike BOOKUSD Share (BUSS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BUSS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BUSS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BUSS, raziščite ceno žetona BUSS v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

