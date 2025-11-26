Kaj je BOOKIE

Tokenomika in analiza cen Bookie AI (BOOKIE) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bookie AI (BOOKIE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 92.84K $ 92.84K $ 92.84K Skupna ponudba: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Razpoložljivi obtok: $ 726.83M $ 726.83M $ 726.83M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 127.73K $ 127.73K $ 127.73K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00697224 $ 0.00697224 $ 0.00697224 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.00012738 $ 0.00012738 $ 0.00012738 Preberite več o ceni Bookie AI (BOOKIE) Kupite BOOKIE zdaj!

Informacije o Bookie AI (BOOKIE) Uradna spletna stran: https://www.bookieai.xyz/ Bela knjiga: https://www.bookieai.xyz/documentation

Tokenomika Bookie AI (BOOKIE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Bookie AI (BOOKIE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov BOOKIE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BOOKIE. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko BOOKIE, raziščite ceno žetona BOOKIE v živo!

Napoved cene BOOKIE Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BOOKIE? Naša stran za napovedovanje cen BOOKIE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona BOOKIE zdaj!

