BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Bookie AI v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija BOOKIE je 205,464 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOOKIE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Bookie AI v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija BOOKIE je 205,464 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOOKIE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BOOKIE

Informacije o ceni BOOKIE

Kaj je BOOKIE

Bela knjiga BOOKIE

Uradna spletna stran BOOKIE

Tokenomika BOOKIE

Napoved cen BOOKIE

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Bookie AI Logotip

Bookie AI Cena (BOOKIE)

Nerazporejeno

Cena 1 BOOKIE v USD v živo:

$0.00028269
$0.00028269$0.00028269
-2.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Bookie AI (BOOKIE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:33:06 (UTC+8)

Današnja cena Bookie AI

Današnja cena kriptovalute Bookie AI (BOOKIE) v živo je --, s spremembo 0.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOOKIE v USD je -- na BOOKIE.

Kriptovaluta Bookie AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 205,464, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 726.83M BOOKIE. V zadnjih 24 urah se je BOOKIE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00697224, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BOOKIE premaknil +0.79% v zadnji uri in -36.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bookie AI (BOOKIE)

$ 205.46K
$ 205.46K$ 205.46K

--
----

$ 282.69K
$ 282.69K$ 282.69K

726.83M
726.83M 726.83M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Bookie AI je $ 205.46K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BOOKIE je 726.83M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 282.69K.

Zgodovina cene Bookie AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00697224
$ 0.00697224$ 0.00697224

$ 0
$ 0$ 0

+0.79%

-0.12%

-36.28%

-36.28%

Zgodovina cen Bookie AI (BOOKIE) v USD

Danes je bila sprememba cene Bookie AI v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Bookie AI v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Bookie AI v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Bookie AI v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.12%
30 dni$ 0-10.57%
60 dni$ 0-47.28%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Bookie AI

Napoved cene Bookie AI (BOOKIE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOOKIE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bookie AI (BOOKIE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Bookie AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bookie AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BOOKIE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bookie AI.

Kaj je Bookie AI (BOOKIE)

Bookie AI is the world's first sportsbook ran entirely by AI. Bookie AI's agentic stack (powered by Bankrolled) offers users the best odds, tolerates higher win rates, and generates sustainable platform profits — all while operating with 10x fewer costs than traditional sportsbooks. Bookie AI abstracts away the complexity of blockchain and AI to create a familiar, yet superior betting experience.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Bookie AI (BOOKIE)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bookie AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bookie AI?
Če bi kriptovaluta Bookie AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bookie AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:33:06 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Bookie AI (BOOKIE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Bookie AI

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.2350
$1.2350$1.2350

+2,370.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.27068
$0.27068$0.27068

+147.58%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011100
$0.000011100$0.000011100

+85.00%

0G

0G

0G

$1.626
$1.626$1.626

+55.74%

S

S

S

$0.1818
$0.1818$0.1818

+37.10%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.