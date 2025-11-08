Današnja cena Bookie AI

Današnja cena kriptovalute Bookie AI (BOOKIE) v živo je --, s spremembo 0.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOOKIE v USD je -- na BOOKIE.

Kriptovaluta Bookie AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 205,464, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 726.83M BOOKIE. V zadnjih 24 urah se je BOOKIE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00697224, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BOOKIE premaknil +0.79% v zadnji uri in -36.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bookie AI (BOOKIE)

Tržna kapitalizacija $ 205.46K$ 205.46K $ 205.46K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 282.69K$ 282.69K $ 282.69K Zaloga v obtoku 726.83M 726.83M 726.83M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

