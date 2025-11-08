BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Boochie by Matt Furie v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija BOOCHIE je 167,488 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOOCHIE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BOOCHIE

Informacije o ceni BOOCHIE

Kaj je BOOCHIE

Uradna spletna stran BOOCHIE

Tokenomika BOOCHIE

Napoved cen BOOCHIE

Boochie by Matt Furie Logotip

Boochie by Matt Furie Cena (BOOCHIE)

Nerazporejeno

Cena 1 BOOCHIE v USD v živo:

--
----
+2.40%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:32:57 (UTC+8)

Današnja cena Boochie by Matt Furie

Današnja cena kriptovalute Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) v živo je --, s spremembo 2.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOOCHIE v USD je -- na BOOCHIE.

Kriptovaluta Boochie by Matt Furie je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 167,488, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69T BOOCHIE. V zadnjih 24 urah se je BOOCHIE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BOOCHIE premaknil -1.01% v zadnji uri in -1.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

$ 167.49K
$ 167.49K$ 167.49K

--
----

$ 167.49K
$ 167.49K$ 167.49K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Boochie by Matt Furie je $ 167.49K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BOOCHIE je 420.69T, skupna ponudba pa znaša 420690000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 167.49K.

Zgodovina cene Boochie by Matt Furie, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.01%

+2.89%

-1.32%

-1.32%

Zgodovina cen Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) v USD

Danes je bila sprememba cene Boochie by Matt Furie v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Boochie by Matt Furie v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Boochie by Matt Furie v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Boochie by Matt Furie v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+2.89%
30 dni$ 0-10.59%
60 dni$ 0-16.16%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Boochie by Matt Furie

Napoved cene Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOOCHIE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Boochie by Matt Furie lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Boochie by Matt Furie v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BOOCHIE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Boochie by Matt Furie.

Kaj je Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!

Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.

In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.

Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!

This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

Vir Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Boochie by Matt Furie

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Boochie by Matt Furie?
Če bi kriptovaluta Boochie by Matt Furie rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Boochie by Matt Furie.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:32:57 (UTC+8)

