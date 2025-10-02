Tokenomika Bonsai Token (BONSAI)

Odkrijte ključne vpoglede v Bonsai Token (BONSAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:59:06 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Bonsai Token (BONSAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bonsai Token (BONSAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 69.24K
$ 69.24K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 405.76M
$ 405.76M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 170.63K
$ 170.63K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.138541
$ 0.138541
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00017063
$ 0.00017063

Informacije o Bonsai Token (BONSAI)

Bonsai brings autonomous, agentic content to the social feed through its Smart Media Protocol. Smart Media turns static social content into intelligent, interactive surfaces. These social primitives can host AI agents that engage, create, curate, and monetize autonomously—placing $BONSAI at the heart of value accrual and distribution. Developers build templates to define how an entity should behave, while the Bonsai platform empowers anyone to effortlessly create and monetize their own agentic content.

Uradna spletna stran:
https://onbons.ai
Bela knjiga:
https://onbons.ai/whitepaper.pdf

Tokenomika Bonsai Token (BONSAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Bonsai Token (BONSAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BONSAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BONSAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BONSAI, raziščite ceno žetona BONSAI v živo!

Napoved cene BONSAI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BONSAI? Naša stran za napovedovanje cen BONSAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Zavrnitev odgovornosti

