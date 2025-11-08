Današnja cena Bonkyo

Današnja cena kriptovalute Bonkyo (BONKYO) v živo je $ 0.00010358, s spremembo 9.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BONKYO v USD je $ 0.00010358 na BONKYO.

Kriptovaluta Bonkyo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 103,016, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 994.52M BONKYO. V zadnjih 24 urah se je BONKYO trgovalo med $ 0.00009332 (najnižje) in $ 0.00011024 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00514956, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00007066.

V kratkoročni uspešnosti se je BONKYO premaknil -0.90% v zadnji uri in +10.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bonkyo (BONKYO)

Tržna kapitalizacija $ 103.02K$ 103.02K $ 103.02K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 103.02K$ 103.02K $ 103.02K Zaloga v obtoku 994.52M 994.52M 994.52M Skupna ponudba 994,521,485.085812 994,521,485.085812 994,521,485.085812

Trenutna tržna kapitalizacija Bonkyo je $ 103.02K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BONKYO je 994.52M, skupna ponudba pa znaša 994521485.085812. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 103.02K.