Današnja cena BONKHOUSE

Današnja cena kriptovalute BONKHOUSE (BONKHOUSE) v živo je $ 0.00001216, s spremembo 11.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BONKHOUSE v USD je $ 0.00001216 na BONKHOUSE.

Kriptovaluta BONKHOUSE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,153.05, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.12M BONKHOUSE. V zadnjih 24 urah se je BONKHOUSE trgovalo med $ 0.00001095 (najnižje) in $ 0.00001252 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00122189, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001095.

V kratkoročni uspešnosti se je BONKHOUSE premaknil +0.33% v zadnji uri in -12.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BONKHOUSE (BONKHOUSE)

Tržna kapitalizacija $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Zaloga v obtoku 999.12M 999.12M 999.12M Skupna ponudba 999,115,525.178918 999,115,525.178918 999,115,525.178918

