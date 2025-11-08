Današnja cena Bonkers Meme Token

Današnja cena kriptovalute Bonkers Meme Token (BNKRS) v živo je $ 0.00011994, s spremembo 71.43 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BNKRS v USD je $ 0.00011994 na BNKRS.

Kriptovaluta Bonkers Meme Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 67,926, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 566.32M BNKRS. V zadnjih 24 urah se je BNKRS trgovalo med $ 0.00005716 (najnižje) in $ 0.00011997 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00153231, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001533.

V kratkoročni uspešnosti se je BNKRS premaknil +0.00% v zadnji uri in -25.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bonkers Meme Token (BNKRS)

Tržna kapitalizacija $ 67.93K$ 67.93K $ 67.93K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 67.93K$ 67.93K $ 67.93K Zaloga v obtoku 566.32M 566.32M 566.32M Skupna ponudba 566,321,863.056416 566,321,863.056416 566,321,863.056416

Trenutna tržna kapitalizacija Bonkers Meme Token je $ 67.93K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BNKRS je 566.32M, skupna ponudba pa znaša 566321863.056416. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 67.93K.