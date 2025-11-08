Današnja cena BONKBOY

Današnja cena kriptovalute BONKBOY (BONKBOY) v živo je $ 0.0000696, s spremembo 7.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BONKBOY v USD je $ 0.0000696 na BONKBOY.

Kriptovaluta BONKBOY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 69,214, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.81M BONKBOY. V zadnjih 24 urah se je BONKBOY trgovalo med $ 0.00006585 (najnižje) in $ 0.0000784 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00096279, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00006585.

V kratkoročni uspešnosti se je BONKBOY premaknil -5.81% v zadnji uri in -35.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BONKBOY (BONKBOY)

Tržna kapitalizacija $ 69.21K$ 69.21K $ 69.21K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 69.21K$ 69.21K $ 69.21K Zaloga v obtoku 999.81M 999.81M 999.81M Skupna ponudba 999,807,177.317694 999,807,177.317694 999,807,177.317694

