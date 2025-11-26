Kaj je SAVIOUR

Tokenomika Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Tokenomika in analiza cen Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bonk Level Saviour (SAVIOUR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Tržna kapitalizacija: $ 200.52K Skupna ponudba: $ 17.00M Razpoložljivi obtok: $ 17.00M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 200.52K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.04502769 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.0104155 Trenutna cena: $ 0.0117973

Tokenomika Bonk Level Saviour (SAVIOUR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Bonk Level Saviour (SAVIOUR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov SAVIOUR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SAVIOUR. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko SAVIOUR, raziščite ceno žetona SAVIOUR v živo!

Napoved cene SAVIOUR Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SAVIOUR? Naša stran za napovedovanje cen SAVIOUR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

