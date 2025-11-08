Današnja cena Bonk Level Saviour

Današnja cena kriptovalute Bonk Level Saviour (SAVIOUR) v živo je $ 0.01385421, s spremembo 6.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SAVIOUR v USD je $ 0.01385421 na SAVIOUR.

Kriptovaluta Bonk Level Saviour je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 235,484, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 17.00M SAVIOUR. V zadnjih 24 urah se je SAVIOUR trgovalo med $ 0.01280883 (najnižje) in $ 0.01405337 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04502769, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01280883.

V kratkoročni uspešnosti se je SAVIOUR premaknil -- v zadnji uri in -15.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Tržna kapitalizacija $ 235.48K$ 235.48K $ 235.48K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 235.48K$ 235.48K $ 235.48K Zaloga v obtoku 17.00M 17.00M 17.00M Skupna ponudba 16,997,264.604571 16,997,264.604571 16,997,264.604571

