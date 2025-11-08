Današnja cena Bonk Index

Današnja cena kriptovalute Bonk Index (BNKK) v živo je $ 0.00000978, s spremembo 9.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BNKK v USD je $ 0.00000978 na BNKK.

Kriptovaluta Bonk Index je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,776.93, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.84M BNKK. V zadnjih 24 urah se je BNKK trgovalo med $ 0.00000889 (najnižje) in $ 0.00000981 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00264481, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000889.

V kratkoročni uspešnosti se je BNKK premaknil +0.25% v zadnji uri in +7.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bonk Index (BNKK)

Tržna kapitalizacija $ 9.78K$ 9.78K $ 9.78K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.78K$ 9.78K $ 9.78K Zaloga v obtoku 999.84M 999.84M 999.84M Skupna ponudba 999,836,397.0552 999,836,397.0552 999,836,397.0552

Trenutna tržna kapitalizacija Bonk Index je $ 9.78K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BNKK je 999.84M, skupna ponudba pa znaša 999836397.0552. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.78K.