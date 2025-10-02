Odkrijte ključne vpoglede v Bonecoin (BONECOIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

BONECOIN is the utility token on SOL that is used as the currency inside of the bonerverse. We have an online game, AI video generator, a betting market, and much more coming. We leverage BONECOIN as the currency inside of our closed ecosystem. We continue to evolve our AI generation tools with the best models available. We are expanding into new markets. We are the ones who make the memes. Pop a boner, and join us today.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BONECOIN, raziščite ceno žetona BONECOIN v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BONECOIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Bonecoin (BONECOIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BONECOIN? Naša stran za napovedovanje cen BONECOIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

