Tokenomika Bogdanoff (BOG)
Tokenomika in analiza cen Bogdanoff (BOG)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bogdanoff (BOG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Bogdanoff (BOG)
What is the project about? $BOG is a crypto project inspired by the Bogdanoff twins, aiming to create a decentralized platform for meme enthusiasts to connect, share, and trade. The project leverages blockchain technology to provide a secure, transparent, and engaging environment for users to express themselves and interact with like-minded individuals.
What makes your project unique? Our project stands out because of its focus on creating a vibrant community of meme lovers, with a user-friendly platform and tools to showcase creativity. We also emphasize the importance of community-driven events and initiatives, allowing the community to have a significant role in shaping the project's future.
History of your project. $BOG was conceived in early 2023 by a team of experienced crypto enthusiasts who shared a passion for memes and the Bogdanoff twins. The project has since grown to include a dedicated and diverse community of users, who actively contribute to its development and expansion.
What’s next for your project? We have an exciting roadmap planned for $BOG, including the launch of our decentralized meme marketplace, integration with popular social media platforms, and various marketing campaigns to raise awareness and adoption. We'll also continuously work on improving our platform based on user feedback and needs.
What can your token be used for? The $BOG token serves as the native currency of the platform and can be used for various activities, such as:
Buying, selling, and trading memes within the marketplace. Participating in community-driven events and contests. Voting on platform updates and future developments. Supporting content creators and artists within the community.
Tokenomika Bogdanoff (BOG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Bogdanoff (BOG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BOG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BOG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BOG, raziščite ceno žetona BOG v živo!
Napoved cene BOG
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BOG? Naša stran za napovedovanje cen BOG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti