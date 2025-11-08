BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Body Scan AI v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija SCANAI je 315,492 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SCANAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Body Scan AI v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija SCANAI je 315,492 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SCANAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SCANAI

Informacije o ceni SCANAI

Kaj je SCANAI

Uradna spletna stran SCANAI

Tokenomika SCANAI

Napoved cen SCANAI

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Body Scan AI Logotip

Body Scan AI Cena (SCANAI)

Nerazporejeno

Cena 1 SCANAI v USD v živo:

$0.00031554
$0.00031554$0.00031554
+2.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Body Scan AI (SCANAI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:49:33 (UTC+8)

Današnja cena Body Scan AI

Današnja cena kriptovalute Body Scan AI (SCANAI) v živo je --, s spremembo 2.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SCANAI v USD je -- na SCANAI.

Kriptovaluta Body Scan AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 315,492, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.86M SCANAI. V zadnjih 24 urah se je SCANAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00276659, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SCANAI premaknil -0.74% v zadnji uri in -19.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Body Scan AI (SCANAI)

$ 315.49K
$ 315.49K$ 315.49K

--
----

$ 315.49K
$ 315.49K$ 315.49K

999.86M
999.86M 999.86M

999,855,129.807986
999,855,129.807986 999,855,129.807986

Trenutna tržna kapitalizacija Body Scan AI je $ 315.49K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SCANAI je 999.86M, skupna ponudba pa znaša 999855129.807986. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 315.49K.

Zgodovina cene Body Scan AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00276659
$ 0.00276659$ 0.00276659

$ 0
$ 0$ 0

-0.74%

+2.05%

-19.53%

-19.53%

Zgodovina cen Body Scan AI (SCANAI) v USD

Danes je bila sprememba cene Body Scan AI v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Body Scan AI v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Body Scan AI v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Body Scan AI v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+2.05%
30 dni$ 0-58.13%
60 dni$ 0-45.39%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Body Scan AI

Napoved cene Body Scan AI (SCANAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SCANAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Body Scan AI (SCANAI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Body Scan AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Body Scan AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SCANAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Body Scan AI.

Kaj je Body Scan AI (SCANAI)

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Body Scan AI (SCANAI)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Body Scan AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Body Scan AI?
Če bi kriptovaluta Body Scan AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Body Scan AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:49:33 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Body Scan AI (SCANAI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Body Scan AI

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.5600
$0.5600$0.5600

+1,020.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000017400
$0.000017400$0.000017400

+190.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.29901
$0.29901$0.29901

+173.49%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000002284
$0.00000000002284$0.00000000002284

+42.92%

0G

0G

0G

$1.544
$1.544$1.544

+47.89%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.