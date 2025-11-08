Današnja cena Bodhi The Inu

Današnja cena kriptovalute Bodhi The Inu (BODHI) v živo je $ 0.00004968, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BODHI v USD je $ 0.00004968 na BODHI.

Kriptovaluta Bodhi The Inu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,967.8, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M BODHI. V zadnjih 24 urah se je BODHI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.176105, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00004918.

V kratkoročni uspešnosti se je BODHI premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bodhi The Inu (BODHI)

Tržna kapitalizacija $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

