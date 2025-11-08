Današnja cena BOBBY Rizz

Današnja cena kriptovalute BOBBY Rizz (BOBBY) v živo je --, s spremembo 10.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOBBY v USD je -- na BOBBY.

Kriptovaluta BOBBY Rizz je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,315.69, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.91M BOBBY. V zadnjih 24 urah se je BOBBY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BOBBY premaknil +0.57% v zadnji uri in -19.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BOBBY Rizz (BOBBY)

Tržna kapitalizacija $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Zaloga v obtoku 999.91M 999.91M 999.91M Skupna ponudba 999,911,396.467975 999,911,396.467975 999,911,396.467975

