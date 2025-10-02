Tokenomika BNSD Finance (BNSD)

Tokenomika BNSD Finance (BNSD)

Odkrijte ključne vpoglede v BNSD Finance (BNSD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:57:16 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen BNSD Finance (BNSD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BNSD Finance (BNSD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 19.47K
$ 19.47K
Skupna ponudba:
$ 525.59M
$ 525.59M
Razpoložljivi obtok:
$ 187.09M
$ 187.09M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 54.69K
$ 54.69K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.276547
$ 0.276547
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00010405
$ 0.00010405

Informacije o BNSD Finance (BNSD)

Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this.

What are the salient features of BNSD:

  • Super high APYs
  • Multiple pools in which you can farm
  • Extremely Deflationary release overtime
  • Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce.
  • Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion
  • 1000 - 500 1 day from genesis block
  • 500 - 250 7 days
  • 250-125 30 days
  • 125 - 100 90 days
  • Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi
  • Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis
  • Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block"
Uradna spletna stran:
https://bns.finance/

Tokenomika BNSD Finance (BNSD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike BNSD Finance (BNSD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BNSD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BNSD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BNSD, raziščite ceno žetona BNSD v živo!

Napoved cene BNSD

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BNSD? Naša stran za napovedovanje cen BNSD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti