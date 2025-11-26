Kaj je BNPL

Tokenomika BNPL Pay (BNPL) Odkrijte ključne vpoglede v BNPL Pay (BNPL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen BNPL Pay (BNPL) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BNPL Pay (BNPL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 129.14K $ 129.14K $ 129.14K Skupna ponudba: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Razpoložljivi obtok: $ 6.49M $ 6.49M $ 6.49M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 19.89M $ 19.89M $ 19.89M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.02142149 $ 0.02142149 $ 0.02142149 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.01869246 $ 0.01869246 $ 0.01869246 Trenutna cena: $ 0.01989203 $ 0.01989203 $ 0.01989203 Preberite več o ceni BNPL Pay (BNPL) Kupite BNPL zdaj!

Informacije o BNPL Pay (BNPL) Uradna spletna stran: https://bnplpay.io

Tokenomika BNPL Pay (BNPL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike BNPL Pay (BNPL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov BNPL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BNPL. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko BNPL, raziščite ceno žetona BNPL v živo!

Napoved cene BNPL Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BNPL? Naša stran za napovedovanje cen BNPL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona BNPL zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!