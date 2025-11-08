Današnja cena BNPL Pay

Današnja cena kriptovalute BNPL Pay (BNPL) v živo je $ 0.01999604, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BNPL v USD je $ 0.01999604 na BNPL.

Kriptovaluta BNPL Pay je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 89,819, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.49M BNPL. V zadnjih 24 urah se je BNPL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02142149, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01869246.

V kratkoročni uspešnosti se je BNPL premaknil -- v zadnji uri in +0.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BNPL Pay (BNPL)

Tržna kapitalizacija $ 89.82K$ 89.82K $ 89.82K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.00M$ 20.00M $ 20.00M Zaloga v obtoku 4.49M 4.49M 4.49M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BNPL Pay je $ 89.82K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BNPL je 4.49M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.00M.