Race bulls with $BNB in our Telegram game + AI crypto analyzer for smarter trades. Bet, race, analyze, win!
Bringing the MEME MADNESS back to BSC with Bull vs Bull PVP battles in Telegram — winner takes the pot, glory, and bragging rights!
Let's Make BNB Memes Great Again!
Mission: Bring the bull back to Binance!
Objective: Unleash the bull on BNB and reignite the Binance-powered bull-run of 2025. This is not just a mission; it's a revolution driven by memes, community passion, and a vision for a decentralized future.
BNBull stands as a symbol of power and innovation. Our community is determined to reshape the crypto landscape by infusing energy, humor, and transparency into every aspect of our project.
Tokenomika BNBULL (BNBULL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BNBULL (BNBULL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BNBULL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BNBULL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BNBULL, raziščite ceno žetona BNBULL v živo!
