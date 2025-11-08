BNB LION Cena (BNBLION)
Današnja cena kriptovalute BNB LION (BNBLION) v živo je --, s spremembo 35.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BNBLION v USD je -- na BNBLION.
Kriptovaluta BNB LION je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 222,100, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 94,728.76T BNBLION. V zadnjih 24 urah se je BNBLION trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je BNBLION premaknil -1.64% v zadnji uri in -18.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija BNB LION je $ 222.10K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BNBLION je 94,728.76T, skupna ponudba pa znaša 9.472863040749989e+16. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 222.10K.
-1.64%
+35.05%
-18.91%
-18.91%
Danes je bila sprememba cene BNB LION v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene BNB LION v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene BNB LION v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene BNB LION v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+35.05%
|30 dni
|$ 0
|-6.80%
|60 dni
|$ 0
|-62.68%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena BNB LION lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
BNB LION is a decentralized token built on the Binance Smart Chain (BSC) that combines community-driven governance with deflationary mechanics to incentivize long-term holding. The token implements an automatic liquidity pool contribution and a small transaction fee redistribution to holders, promoting stability and sustainable growth. BNB LION can be used for peer-to-peer transfers, participation in ecosystem governance, and as a utility token within partnered platforms, offering a secure, transparent, and decentralized digital asset for users seeking both value accumulation and community engagement.
