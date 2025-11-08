Današnja cena BNB GOAT

Današnja cena kriptovalute BNB GOAT (BGOAT) v živo je --, s spremembo 0.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BGOAT v USD je -- na BGOAT.

Kriptovaluta BNB GOAT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 52,991, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BGOAT. V zadnjih 24 urah se je BGOAT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BGOAT premaknil -0.77% v zadnji uri in -16.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BNB GOAT (BGOAT)

Tržna kapitalizacija $ 52.99K$ 52.99K $ 52.99K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 52.99K$ 52.99K $ 52.99K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BNB GOAT je $ 52.99K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BGOAT je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 52.99K.