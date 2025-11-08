BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute BNB GOAT v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija BGOAT je 52,991 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BGOAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute BNB GOAT v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija BGOAT je 52,991 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BGOAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BGOAT

Informacije o ceni BGOAT

Kaj je BGOAT

Bela knjiga BGOAT

Uradna spletna stran BGOAT

Tokenomika BGOAT

Napoved cen BGOAT

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

BNB GOAT Logotip

BNB GOAT Cena (BGOAT)

Nerazporejeno

Cena 1 BGOAT v USD v živo:

--
----
-0.80%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
BNB GOAT (BGOAT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:32:23 (UTC+8)

Današnja cena BNB GOAT

Današnja cena kriptovalute BNB GOAT (BGOAT) v živo je --, s spremembo 0.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BGOAT v USD je -- na BGOAT.

Kriptovaluta BNB GOAT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 52,991, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BGOAT. V zadnjih 24 urah se je BGOAT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BGOAT premaknil -0.77% v zadnji uri in -16.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BNB GOAT (BGOAT)

$ 52.99K
$ 52.99K$ 52.99K

--
----

$ 52.99K
$ 52.99K$ 52.99K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BNB GOAT je $ 52.99K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BGOAT je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 52.99K.

Zgodovina cene BNB GOAT, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.77%

-0.83%

-16.44%

-16.44%

Zgodovina cen BNB GOAT (BGOAT) v USD

Danes je bila sprememba cene BNB GOAT v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene BNB GOAT v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene BNB GOAT v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene BNB GOAT v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.83%
30 dni$ 0-70.17%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto BNB GOAT

Napoved cene BNB GOAT (BGOAT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BGOAT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BNB GOAT (BGOAT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena BNB GOAT lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BNB GOAT v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BGOAT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BNB GOAT.

Kaj je BNB GOAT (BGOAT)

BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. ​The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. ​Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BNB GOAT

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BNB GOAT?
Če bi kriptovaluta BNB GOAT rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BNB GOAT.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:32:23 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti BNB GOAT (BGOAT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti BNB GOAT

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.2586
$1.2586$1.2586

+2,417.20%

Flux

Flux

FLUX

$0.27170
$0.27170$0.27170

+148.51%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011000
$0.000011000$0.000011000

+83.33%

0G

0G

0G

$1.628
$1.628$1.628

+55.93%

S

S

S

$0.1817
$0.1817$0.1817

+37.02%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.