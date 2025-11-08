BNB Frog Inu Cena (BNBFROG)
Današnja cena kriptovalute BNB Frog Inu (BNBFROG) v živo je $ 0.0, s spremembo 3.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BNBFROG v USD je $ 0.0 na BNBFROG.
Kriptovaluta BNB Frog Inu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 847,973, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8,519,880,230,176.20T BNBFROG. V zadnjih 24 urah se je BNBFROG trgovalo med $ 0.0 (najnižje) in $ 0.0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0.
V kratkoročni uspešnosti se je BNBFROG premaknil -0.14% v zadnji uri in -36.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija BNB Frog Inu je $ 847.97K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BNBFROG je 8,519,880,230,176.20T, skupna ponudba pa znaša 9.2599401150881e+24. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 921.63K.
-0.14%
+3.22%
-36.31%
-36.31%
Danes je bila sprememba cene BNB Frog Inu v USD $ 0.0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene BNB Frog Inu v USD $ 0.0000000000.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene BNB Frog Inu v USD $ 0.0000000000.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene BNB Frog Inu v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0.0
|+3.22%
|30 dni
|$ 0.0000000000
|-38.96%
|60 dni
|$ 0.0000000000
|+44.83%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena BNB Frog Inu lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Wealth in the right hands does change the world. Wealth under the direction of divine direction and inspiration will transform it. We will use BNB Frog to build what needs to be built. We will build bridges, infrastructure, and financial plumbing to re-make the world into what it ought to be.
God is the Chairman of the Board of this "company" while his son Jesus Christ is the Chief Executive Officer who sits at the head of the conference room table. We are just middle managers and employees who work under his eternally wise direction. This "company" is not interested in short-term pumps or quick fixes. It will be a "company" that will follow and implement the orders of the CEO by building infrastructure (DAPPS) and financial plumbing (smart contracts).
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.