Današnja cena BNB DOGE

Današnja cena kriptovalute BNB DOGE (BOGE) v živo je --, s spremembo 5.50 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOGE v USD je -- na BOGE.

Kriptovaluta BNB DOGE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 17,571.78, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BOGE. V zadnjih 24 urah se je BOGE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00118783, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BOGE premaknil +0.13% v zadnji uri in -10.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BNB DOGE (BOGE)

Tržna kapitalizacija $ 17.57K$ 17.57K $ 17.57K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.57K$ 17.57K $ 17.57K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BNB DOGE je $ 17.57K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BOGE je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.57K.