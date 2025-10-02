Tokenomika Blue Butt Cheese (BBC)

Odkrijte ključne vpoglede v Blue Butt Cheese (BBC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 13:19:48 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Blue Butt Cheese (BBC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Blue Butt Cheese (BBC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 35.73K
Skupna ponudba:
$ 674.70M
Razpoložljivi obtok:
$ 674.70M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 35.73K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00173872
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Blue Butt Cheese (BBC)

Blue Butt Cheese Revolution

Blue Butt Cheese is the ultimate memecoin for degens, inspired by Matt Furie’s wild Hedz collection. Packed with humour, community spirit, and cheeky chaos, BBC is here to shake up the crypto space with unfiltered fun and moonshot potential. Join the ride and embrace the absurdity!

Dive into the wild world of Blue Butt Cheese (BBC), the memecoin inspired by Matt Furie’s iconic Hedz. Get ready for laughs, gains, and pure degen energy.

BBC brings humour back to the blockchain, proving that success isn’t just about charts and graphs - it’s about connecting with people, embracing the absurd, and riding the wave together.

Uradna spletna stran:
https://bluebuttcheese.com/

Tokenomika Blue Butt Cheese (BBC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Blue Butt Cheese (BBC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BBC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BBC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BBC, raziščite ceno žetona BBC v živo!

Napoved cene BBC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BBC? Naša stran za napovedovanje cen BBC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti