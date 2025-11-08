Današnja cena Blue Apu

Današnja cena kriptovalute Blue Apu ($BAPU) v živo je $ 0.00000815, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $BAPU v USD je $ 0.00000815 na $BAPU.

Kriptovaluta Blue Apu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,533.38, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 924.64M $BAPU. V zadnjih 24 urah se je $BAPU trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00019161, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000792.

V kratkoročni uspešnosti se je $BAPU premaknil -- v zadnji uri in -18.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Blue Apu ($BAPU)

Tržna kapitalizacija $ 7.53K$ 7.53K $ 7.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.53K$ 7.53K $ 7.53K Zaloga v obtoku 924.64M 924.64M 924.64M Skupna ponudba 924,640,185.7404035 924,640,185.7404035 924,640,185.7404035

