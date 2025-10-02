Tokenomika Bloop Furpal (BLOOP)
Tokenomika in analiza cen Bloop Furpal (BLOOP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bloop Furpal (BLOOP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Bloop Furpal (BLOOP)
Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive!
Tokenomika Bloop Furpal (BLOOP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Bloop Furpal (BLOOP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BLOOP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BLOOP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BLOOP, raziščite ceno žetona BLOOP v živo!
Napoved cene BLOOP
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BLOOP? Naša stran za napovedovanje cen BLOOP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
