Današnja cena kriptovalute Blood Crystal v živo je 0.00364733 USD. Tržna kapitalizacija BC je 3,078,553 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BC

Informacije o ceni BC

Kaj je BC

Bela knjiga BC

Uradna spletna stran BC

Tokenomika BC

Napoved cen BC

Blood Crystal Logotip

Blood Crystal Cena (BC)

Nerazporejeno

Cena 1 BC v USD v živo:

$0.00364808
$0.00364808$0.00364808
-0.40%1D
mexc
USD
Blood Crystal (BC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:52:50 (UTC+8)

Današnja cena Blood Crystal

Današnja cena kriptovalute Blood Crystal (BC) v živo je $ 0.00364733, s spremembo 0.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BC v USD je $ 0.00364733 na BC.

Kriptovaluta Blood Crystal je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,078,553, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 844.04M BC. V zadnjih 24 urah se je BC trgovalo med $ 0.00353285 (najnižje) in $ 0.00381956 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.092679, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00204083.

V kratkoročni uspešnosti se je BC premaknil +0.24% v zadnji uri in +36.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Blood Crystal (BC)

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

--
----

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

844.04M
844.04M 844.04M

844,043,746.0000001
844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

Trenutna tržna kapitalizacija Blood Crystal je $ 3.08M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BC je 844.04M, skupna ponudba pa znaša 844043746.0000001. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.08M.

Zgodovina cene Blood Crystal, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00353285
$ 0.00353285$ 0.00353285
24H Nizka
$ 0.00381956
$ 0.00381956$ 0.00381956
24H Visoka

$ 0.00353285
$ 0.00353285$ 0.00353285

$ 0.00381956
$ 0.00381956$ 0.00381956

$ 0.092679
$ 0.092679$ 0.092679

$ 0.00204083
$ 0.00204083$ 0.00204083

+0.24%

-0.65%

+36.55%

+36.55%

Zgodovina cen Blood Crystal (BC) v USD

Danes je bila sprememba cene Blood Crystal v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Blood Crystal v USD $ +0.0007855141.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Blood Crystal v USD $ -0.0026988622.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Blood Crystal v USD $ -0.014029075066049446.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.65%
30 dni$ +0.0007855141+21.54%
60 dni$ -0.0026988622-73.99%
90 dni$ -0.014029075066049446-79.36%

Napoved cene za kriptovaluto Blood Crystal

Napoved cene Blood Crystal (BC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Blood Crystal (BC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Blood Crystal lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Blood Crystal v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Blood Crystal.

Kaj je Blood Crystal (BC)

"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.

In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.

There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing

Vir Blood Crystal (BC)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Blood Crystal

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Blood Crystal?
Če bi kriptovaluta Blood Crystal rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Blood Crystal.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:52:50 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

