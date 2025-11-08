Današnja cena BlockyBoy by Matt Furie

Današnja cena kriptovalute BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) v živo je $ 0.00024465, s spremembo 7.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLOCKYBOY v USD je $ 0.00024465 na BLOCKYBOY.

Kriptovaluta BlockyBoy by Matt Furie je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 102,922, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69M BLOCKYBOY. V zadnjih 24 urah se je BLOCKYBOY trgovalo med $ 0.00024476 (najnižje) in $ 0.00028791 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00342977, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00016021.

V kratkoročni uspešnosti se je BLOCKYBOY premaknil -1.41% v zadnji uri in -11.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Tržna kapitalizacija $ 102.92K$ 102.92K $ 102.92K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 102.92K$ 102.92K $ 102.92K Zaloga v obtoku 420.69M 420.69M 420.69M Skupna ponudba 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BlockyBoy by Matt Furie je $ 102.92K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BLOCKYBOY je 420.69M, skupna ponudba pa znaša 420690000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 102.92K.