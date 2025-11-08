BlockyBoy by Matt Furie Cena (BLOCKYBOY)
Današnja cena kriptovalute BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) v živo je $ 0.00024465, s spremembo 7.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLOCKYBOY v USD je $ 0.00024465 na BLOCKYBOY.
Kriptovaluta BlockyBoy by Matt Furie je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 102,922, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69M BLOCKYBOY. V zadnjih 24 urah se je BLOCKYBOY trgovalo med $ 0.00024476 (najnižje) in $ 0.00028791 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00342977, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00016021.
V kratkoročni uspešnosti se je BLOCKYBOY premaknil -1.41% v zadnji uri in -11.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija BlockyBoy by Matt Furie je $ 102.92K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BLOCKYBOY je 420.69M, skupna ponudba pa znaša 420690000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 102.92K.
-1.41%
-7.85%
-11.71%
-11.71%
Danes je bila sprememba cene BlockyBoy by Matt Furie v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene BlockyBoy by Matt Furie v USD $ -0.0000369550.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene BlockyBoy by Matt Furie v USD $ -0.0001385055.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene BlockyBoy by Matt Furie v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|-7.85%
|30 dni
|$ -0.0000369550
|-15.10%
|60 dni
|$ -0.0001385055
|-56.61%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena BlockyBoy by Matt Furie lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.
While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.
He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.
And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.
Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.
Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.
