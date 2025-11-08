BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Blocklens AI v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija BLS je 41,132 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Blocklens AI v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija BLS je 41,132 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BLS

Informacije o ceni BLS

Kaj je BLS

Bela knjiga BLS

Uradna spletna stran BLS

Tokenomika BLS

Napoved cen BLS

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Blocklens AI Logotip

Blocklens AI Cena (BLS)

Nerazporejeno

Cena 1 BLS v USD v živo:

--
----
+5.10%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Blocklens AI (BLS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:13:47 (UTC+8)

Današnja cena Blocklens AI

Današnja cena kriptovalute Blocklens AI (BLS) v živo je --, s spremembo 5.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLS v USD je -- na BLS.

Kriptovaluta Blocklens AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 41,132, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BLS. V zadnjih 24 urah se je BLS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BLS premaknil -- v zadnji uri in -22.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Blocklens AI (BLS)

$ 41.13K
$ 41.13K$ 41.13K

--
----

$ 41.13K
$ 41.13K$ 41.13K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Blocklens AI je $ 41.13K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BLS je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 41.13K.

Zgodovina cene Blocklens AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+5.12%

-22.70%

-22.70%

Zgodovina cen Blocklens AI (BLS) v USD

Danes je bila sprememba cene Blocklens AI v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Blocklens AI v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Blocklens AI v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Blocklens AI v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+5.12%
30 dni$ 0-15.26%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Blocklens AI

Napoved cene Blocklens AI (BLS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BLS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Blocklens AI (BLS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Blocklens AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Blocklens AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BLS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Blocklens AI.

Kaj je Blocklens AI (BLS)

Blocklens AI is an AI-powered futures trading signal project built for traders who want a serious edge in the fast-moving crypto markets. Unlike traditional signal groups that rely on human calls or guesswork, Blocklens AI delivers consistent, data-driven signals that adapt in real time to market conditions.

The AI engine continuously scans perpetual futures pairs across major exchanges, processing large volumes of live data to identify potential opportunities. Through advanced machine learning, it filters out noise, improves precision, and evolves over time as market dynamics shift. To further increase reliability, Blocklens AI applies continuous backtesting on historical patterns, refining strategies and validating accuracy against past market behavior.

Beyond signal delivery, Blocklens AI also includes a built-in analyzer that generates detailed reports on selected trading pairs. This empowers users with clear, actionable insights, giving them confidence in navigating volatile markets.

At its core, Blocklens AI is designed to bring traders a smarter, more reliable, and adaptive approach to futures trading.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Blocklens AI (BLS)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Blocklens AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Blocklens AI?
Če bi kriptovaluta Blocklens AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Blocklens AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:13:47 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Blocklens AI (BLS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Blocklens AI

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3953
$0.3953$0.3953

+690.60%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01572
$0.01572$0.01572

+149.52%

Flux

Flux

FLUX

$0.26271
$0.26271$0.26271

+140.29%

0G

0G

0G

$1.583
$1.583$1.583

+51.62%

Filecoin

Filecoin

FIL

$3.421
$3.421$3.421

+36.34%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.