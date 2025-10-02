Tokenomika Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)
Tokenomika in analiza cen Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)
BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for:
- Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods
- Liquidity Providing
- Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)
- Staking and NFT based governance
- Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)
Tokenomika Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BCUG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BCUG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
