BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute BlockAI v živo je 0.114006 USD. Tržna kapitalizacija BAI je 76,379 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute BlockAI v živo je 0.114006 USD. Tržna kapitalizacija BAI je 76,379 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BAI

Informacije o ceni BAI

Kaj je BAI

Bela knjiga BAI

Uradna spletna stran BAI

Tokenomika BAI

Napoved cen BAI

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

BlockAI Logotip

BlockAI Cena (BAI)

Nerazporejeno

Cena 1 BAI v USD v živo:

$0.114006
$0.114006$0.114006
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
BlockAI (BAI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:13:40 (UTC+8)

Današnja cena BlockAI

Današnja cena kriptovalute BlockAI (BAI) v živo je $ 0.114006, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BAI v USD je $ 0.114006 na BAI.

Kriptovaluta BlockAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 76,379, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 669.96K BAI. V zadnjih 24 urah se je BAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.5, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.061623.

V kratkoročni uspešnosti se je BAI premaknil -- v zadnji uri in +18.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 11.89.

Tržne informacije BlockAI (BAI)

$ 76.38K
$ 76.38K$ 76.38K

$ 11.89
$ 11.89$ 11.89

$ 684.04K
$ 684.04K$ 684.04K

669.96K
669.96K 669.96K

6,000,000.0
6,000,000.0 6,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BlockAI je $ 76.38K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 11.89. Obstoječa ponudba BAI je 669.96K, skupna ponudba pa znaša 6000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 684.04K.

Zgodovina cene BlockAI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 0.061623
$ 0.061623$ 0.061623

--

--

+18.52%

+18.52%

Zgodovina cen BlockAI (BAI) v USD

Danes je bila sprememba cene BlockAI v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene BlockAI v USD $ -0.0182845444.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene BlockAI v USD $ +0.0966152739.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene BlockAI v USD $ +0.03252904505696128.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ -0.0182845444-16.03%
60 dni$ +0.0966152739+84.75%
90 dni$ +0.03252904505696128+39.92%

Napoved cene za kriptovaluto BlockAI

Napoved cene BlockAI (BAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BlockAI (BAI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena BlockAI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BlockAI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BlockAI.

Kaj je BlockAI (BAI)

The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users.

AI Tools and Services:

Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration:

$BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts.

Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations.

Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform.

The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BlockAI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BlockAI?
Če bi kriptovaluta BlockAI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BlockAI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:13:40 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti BlockAI (BAI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti BlockAI

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.4000
$0.4000$0.4000

+700.00%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01535
$0.01535$0.01535

+143.65%

Flux

Flux

FLUX

$0.26251
$0.26251$0.26251

+140.10%

0G

0G

0G

$1.582
$1.582$1.582

+51.53%

Filecoin

Filecoin

FIL

$3.400
$3.400$3.400

+35.51%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.