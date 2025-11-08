Današnja cena BlockAI

Današnja cena kriptovalute BlockAI (BAI) v živo je $ 0.114006, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BAI v USD je $ 0.114006 na BAI.

Kriptovaluta BlockAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 76,379, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 669.96K BAI. V zadnjih 24 urah se je BAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.5, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.061623.

V kratkoročni uspešnosti se je BAI premaknil -- v zadnji uri in +18.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 11.89.

Tržne informacije BlockAI (BAI)

Tržna kapitalizacija $ 76.38K$ 76.38K $ 76.38K Volumen (24H) $ 11.89$ 11.89 $ 11.89 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 684.04K$ 684.04K $ 684.04K Zaloga v obtoku 669.96K 669.96K 669.96K Skupna ponudba 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BlockAI je $ 76.38K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 11.89. Obstoječa ponudba BAI je 669.96K, skupna ponudba pa znaša 6000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 684.04K.