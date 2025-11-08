BlockAI Cena (BAI)
Današnja cena kriptovalute BlockAI (BAI) v živo je $ 0.114006, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BAI v USD je $ 0.114006 na BAI.
Kriptovaluta BlockAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 76,379, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 669.96K BAI. V zadnjih 24 urah se je BAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.5, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.061623.
V kratkoročni uspešnosti se je BAI premaknil -- v zadnji uri in +18.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 11.89.
Trenutna tržna kapitalizacija BlockAI je $ 76.38K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 11.89. Obstoječa ponudba BAI je 669.96K, skupna ponudba pa znaša 6000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 684.04K.
Danes je bila sprememba cene BlockAI v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene BlockAI v USD $ -0.0182845444.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene BlockAI v USD $ +0.0966152739.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene BlockAI v USD $ +0.03252904505696128.
Leta 2040 bi cena BlockAI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users.
AI Tools and Services:
Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration:
$BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts.
Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations.
Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform.
The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
