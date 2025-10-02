Tokenomika BlazeX (BLAZEX)

Odkrijte ključne vpoglede v BlazeX (BLAZEX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:55:18 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen BlazeX (BLAZEX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BlazeX (BLAZEX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 123.41K
Skupna ponudba:
$ 949.62M
Razpoložljivi obtok:
$ 949.62M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 123.41K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0015049
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00007894
Trenutna cena:
$ 0.00012996
Informacije o BlazeX (BLAZEX)

  1. Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK.

What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch.

What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features.

History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention.

What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers.

Uradna spletna stran:
https://blazex.org/
Bela knjiga:
https://blazex.org/docs/whitepaper.pdf

Tokenomika BlazeX (BLAZEX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike BlazeX (BLAZEX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BLAZEX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BLAZEX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BLAZEX, raziščite ceno žetona BLAZEX v živo!

Napoved cene BLAZEX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BLAZEX? Naša stran za napovedovanje cen BLAZEX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti