Današnja cena BladeSwap

Današnja cena kriptovalute BladeSwap (BLADE) v živo je --, s spremembo 7.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLADE v USD je -- na BLADE.

Kriptovaluta BladeSwap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 90,165, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 97.17M BLADE. V zadnjih 24 urah se je BLADE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.207049, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BLADE premaknil -1.18% v zadnji uri in -14.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BladeSwap (BLADE)

Tržna kapitalizacija $ 90.17K$ 90.17K $ 90.17K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 171.77K$ 171.77K $ 171.77K Zaloga v obtoku 97.17M 97.17M 97.17M Skupna ponudba 185,120,626.557625 185,120,626.557625 185,120,626.557625

