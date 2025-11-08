Današnja cena Blade

Današnja cena kriptovalute Blade (BLADE) v živo je $ 0.01249795, s spremembo 19.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLADE v USD je $ 0.01249795 na BLADE.

Kriptovaluta Blade je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 66,317, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.05M BLADE. V zadnjih 24 urah se je BLADE trgovalo med $ 0.01188671 (najnižje) in $ 0.01557357 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.702613, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00579944.

V kratkoročni uspešnosti se je BLADE premaknil -1.23% v zadnji uri in +21.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Blade (BLADE)

Tržna kapitalizacija $ 66.32K$ 66.32K $ 66.32K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Zaloga v obtoku 5.05M 5.05M 5.05M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Blade je $ 66.32K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BLADE je 5.05M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.31M.