Današnja cena BizAuto

Današnja cena kriptovalute BizAuto (BIZA) v živo je $ 0.00017551, s spremembo 3.68 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BIZA v USD je $ 0.00017551 na BIZA.

Kriptovaluta BizAuto je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 577,415, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.29B BIZA. V zadnjih 24 urah se je BIZA trgovalo med $ 0.00016887 (najnižje) in $ 0.00017563 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0324594, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002802.

V kratkoročni uspešnosti se je BIZA premaknil +0.01% v zadnji uri in -12.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BizAuto (BIZA)

Tržna kapitalizacija $ 577.42K$ 577.42K $ 577.42K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 666.90K$ 666.90K $ 666.90K Zaloga v obtoku 3.29B 3.29B 3.29B Skupna ponudba 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BizAuto je $ 577.42K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BIZA je 3.29B, skupna ponudba pa znaša 3800000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 666.90K.