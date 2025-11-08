Današnja cena Bitty Baby

Današnja cena kriptovalute Bitty Baby (BITBABY) v živo je --, s spremembo 1.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BITBABY v USD je -- na BITBABY.

Kriptovaluta Bitty Baby je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,352.99, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.95M BITBABY. V zadnjih 24 urah se je BITBABY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BITBABY premaknil +0.57% v zadnji uri in -21.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bitty Baby (BITBABY)

Tržna kapitalizacija $ 12.35K$ 12.35K $ 12.35K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.35K$ 12.35K $ 12.35K Zaloga v obtoku 999.95M 999.95M 999.95M Skupna ponudba 999,945,903.918196 999,945,903.918196 999,945,903.918196

Trenutna tržna kapitalizacija Bitty Baby je $ 12.35K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BITBABY je 999.95M, skupna ponudba pa znaša 999945903.918196. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.35K.