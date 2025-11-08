Današnja cena BitPill

Današnja cena kriptovalute BitPill (BITPILL) v živo je $ 0.00000491, s spremembo 5.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BITPILL v USD je $ 0.00000491 na BITPILL.

Kriptovaluta BitPill je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,900.14, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.08M BITPILL. V zadnjih 24 urah se je BITPILL trgovalo med $ 0.00000459 (najnižje) in $ 0.00000491 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00002897, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000459.

V kratkoročni uspešnosti se je BITPILL premaknil 0.00% v zadnji uri in -16.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BitPill (BITPILL)

Tržna kapitalizacija $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Zaloga v obtoku 998.08M 998.08M 998.08M Skupna ponudba 998,078,648.175923 998,078,648.175923 998,078,648.175923

Trenutna tržna kapitalizacija BitPill je $ 4.90K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BITPILL je 998.08M, skupna ponudba pa znaša 998078648.175923. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.90K.