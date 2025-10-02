Tokenomika BitNomad (BNOM)
Tokenomika in analiza cen BitNomad (BNOM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BitNomad (BNOM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BitNomad (BNOM)
NOMAD is someone who cares about the safety of children on the internet. He strives to create a safe environment where children can enjoy and explore the web without risks. NOMAD believes that children are the future and works diligently to provide educational resources and protection tools that ensure the digital world is a safe and beneficial place for them. Thanks to NOMAD's efforts, children can enjoy technology in a safe and positive way.
Tokenomika BitNomad (BNOM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BitNomad (BNOM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BNOM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BNOM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BNOM, raziščite ceno žetona BNOM v živo!
Napoved cene BNOM
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BNOM? Naša stran za napovedovanje cen BNOM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
