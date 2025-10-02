Tokenomika Bitnet (BTN)
Bitnet: Bridging Innovations and Foundational Principles in Blockchain
Launched on July 14, 2023, Bitnet emerges as a transformative blockchain platform aiming to reconcile the legacy of Bitcoin’s trustlessness and decentralization with Ethereum’s technological advancements. It seeks to address the challenges that have historically prevented Ethereum and other subsequent blockchain projects from overtaking Bitcoin's dominant position in the market. Despite Ethereum's status as the second-most renowned blockchain, it has been unable to close the significant gap with Bitcoin, among other reasons, due to contentious initial coin distribution, a shift towards a proof-of-stake consensus model, and concerns over centralization and governance practices.
Bitnet distinguishes itself by adopting Bitcoin’s principles of equitable launch while seamlessly integrating Ethereum’s innovations in smart contracts, scalability, and interoperability, alongside its own unique technological enhancements. This strategic fusion aims to set a new standard in the blockchain space by providing a secure, decentralized financial system that combines the best aspects of its predecessors. While still in its nascent phase and its impact speculative, Bitnet is positioned as a potential contender capable of challenging Bitcoin's supremacy, indicating a significant paradigm shift in the blockchain landscape.
Tokenomika Bitnet (BTN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Bitnet (BTN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BTN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BTN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
