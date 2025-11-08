Današnja cena BitcoinZK

Današnja cena kriptovalute BitcoinZK (ZYRA) v živo je $ 0.01985485, s spremembo 12.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZYRA v USD je $ 0.01985485 na ZYRA.

Kriptovaluta BitcoinZK je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,930,646, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 250.00M ZYRA. V zadnjih 24 urah se je ZYRA trgovalo med $ 0.01974651 (najnižje) in $ 0.02280243 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.167321, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01974651.

V kratkoročni uspešnosti se je ZYRA premaknil -1.91% v zadnji uri in -37.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BitcoinZK (ZYRA)

Tržna kapitalizacija $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 19.72M$ 19.72M $ 19.72M Zaloga v obtoku 250.00M 250.00M 250.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BitcoinZK je $ 4.93M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ZYRA je 250.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 19.72M.