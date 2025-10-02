Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bitcoin Treasury Machine (BTM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem.

$BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption.

$BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BTM? Naša stran za napovedovanje cen BTM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.