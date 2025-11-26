Kaj je SLOW

Tokenomika in analiza cen Bitcoin the Turtle (SLOW) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bitcoin the Turtle (SLOW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Tržna kapitalizacija: $ 149.79K Skupna ponudba: $ 20.36M Razpoložljivi obtok: $ 19.71M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 154.68K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.0414631 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00487056 Trenutna cena: $ 0.00763277

Informacije o Bitcoin the Turtle (SLOW) Uradna spletna stran: https://slowlikebtc.com

Tokenomika Bitcoin the Turtle (SLOW): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Bitcoin the Turtle (SLOW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov SLOW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SLOW. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko SLOW, raziščite ceno žetona SLOW v živo!

Napoved cene SLOW Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SLOW? Naša stran za napovedovanje cen SLOW združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona SLOW zdaj!

