Današnja cena Bitcoin the Turtle

Današnja cena kriptovalute Bitcoin the Turtle (SLOW) v živo je $ 0.00943811, s spremembo 4.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SLOW v USD je $ 0.00943811 na SLOW.

Kriptovaluta Bitcoin the Turtle je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 185,585, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 19.71M SLOW. V zadnjih 24 urah se je SLOW trgovalo med $ 0.00807677 (najnižje) in $ 0.01042353 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0414631, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00487056.

V kratkoročni uspešnosti se je SLOW premaknil -0.66% v zadnji uri in -23.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bitcoin the Turtle (SLOW)

Tržna kapitalizacija $ 185.59K$ 185.59K $ 185.59K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 191.64K$ 191.64K $ 191.64K Zaloga v obtoku 19.71M 19.71M 19.71M Skupna ponudba 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

