Današnja cena Bitcoin on Katana

Današnja cena kriptovalute Bitcoin on Katana (BTCK) v živo je $ 102,266, s spremembo 1.31 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BTCK v USD je $ 102,266 na BTCK.

Kriptovaluta Bitcoin on Katana je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 35,027,517, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 342.51 BTCK. V zadnjih 24 urah se je BTCK trgovalo med $ 99,585 (najnižje) in $ 103,859 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 125,460, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 99,232.

V kratkoročni uspešnosti se je BTCK premaknil -0.02% v zadnji uri in -6.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bitcoin on Katana (BTCK)

Tržna kapitalizacija $ 35.03M$ 35.03M $ 35.03M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 35.03M$ 35.03M $ 35.03M Zaloga v obtoku 342.51 342.51 342.51 Skupna ponudba 342.51381759 342.51381759 342.51381759

Trenutna tržna kapitalizacija Bitcoin on Katana je $ 35.03M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BTCK je 342.51, skupna ponudba pa znaša 342.51381759. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 35.03M.