Bitcoin Limited Edition Cena (BTCLE)
Današnja cena kriptovalute Bitcoin Limited Edition (BTCLE) v živo je $ 126.74, s spremembo 0.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BTCLE v USD je $ 126.74 na BTCLE.
Kriptovaluta Bitcoin Limited Edition je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25,395,208, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 200.28K BTCLE. V zadnjih 24 urah se je BTCLE trgovalo med $ 126.27 (najnižje) in $ 127.61 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 137.88, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 125.09.
V kratkoročni uspešnosti se je BTCLE premaknil -0.58% v zadnji uri in -2.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Bitcoin Limited Edition je $ 25.40M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BTCLE je 200.28K, skupna ponudba pa znaša 210000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 26.63M.
-0.58%
-0.08%
-2.45%
-2.45%
Danes je bila sprememba cene Bitcoin Limited Edition v USD $ -0.1022955927924.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Bitcoin Limited Edition v USD $ +0.6222300300.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Bitcoin Limited Edition v USD $ -0.2058384340.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Bitcoin Limited Edition v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ -0.1022955927924
|-0.08%
|30 dni
|$ +0.6222300300
|+0.49%
|60 dni
|$ -0.2058384340
|-0.16%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Bitcoin Limited Edition lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
About BTCLE
What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.
Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE
Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years
Tokenomics & Liquidity
BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.
Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.
Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.
Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.
This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.
