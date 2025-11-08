Današnja cena Bitcoin Limited Edition

Današnja cena kriptovalute Bitcoin Limited Edition (BTCLE) v živo je $ 126.74, s spremembo 0.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BTCLE v USD je $ 126.74 na BTCLE.

Kriptovaluta Bitcoin Limited Edition je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25,395,208, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 200.28K BTCLE. V zadnjih 24 urah se je BTCLE trgovalo med $ 126.27 (najnižje) in $ 127.61 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 137.88, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 125.09.

V kratkoročni uspešnosti se je BTCLE premaknil -0.58% v zadnji uri in -2.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Tržna kapitalizacija $ 25.40M$ 25.40M $ 25.40M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 26.63M$ 26.63M $ 26.63M Zaloga v obtoku 200.28K 200.28K 200.28K Skupna ponudba 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Bitcoin Limited Edition je $ 25.40M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BTCLE je 200.28K, skupna ponudba pa znaša 210000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 26.63M.