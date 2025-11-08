BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Bitcoin Limited Edition v živo je 126.74 USD. Tržna kapitalizacija BTCLE je 25,395,208 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BTCLE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BTCLE

Informacije o ceni BTCLE

Kaj je BTCLE

Bela knjiga BTCLE

Uradna spletna stran BTCLE

Tokenomika BTCLE

Napoved cen BTCLE

Bitcoin Limited Edition Logotip

Bitcoin Limited Edition Cena (BTCLE)

Nerazporejeno

Cena 1 BTCLE v USD v živo:

$126.74
0.00%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:52:18 (UTC+8)

Današnja cena Bitcoin Limited Edition

Današnja cena kriptovalute Bitcoin Limited Edition (BTCLE) v živo je $ 126.74, s spremembo 0.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BTCLE v USD je $ 126.74 na BTCLE.

Kriptovaluta Bitcoin Limited Edition je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25,395,208, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 200.28K BTCLE. V zadnjih 24 urah se je BTCLE trgovalo med $ 126.27 (najnižje) in $ 127.61 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 137.88, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 125.09.

V kratkoročni uspešnosti se je BTCLE premaknil -0.58% v zadnji uri in -2.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

$ 25.40M
--
$ 26.63M
200.28K
210,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Bitcoin Limited Edition je $ 25.40M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BTCLE je 200.28K, skupna ponudba pa znaša 210000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 26.63M.

Zgodovina cene Bitcoin Limited Edition, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 126.27
24H Nizka
$ 127.61
24H Visoka

$ 126.27
$ 127.61
$ 137.88
$ 125.09
-0.58%

-0.08%

-2.45%

-2.45%

Zgodovina cen Bitcoin Limited Edition (BTCLE) v USD

Danes je bila sprememba cene Bitcoin Limited Edition v USD $ -0.1022955927924.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Bitcoin Limited Edition v USD $ +0.6222300300.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Bitcoin Limited Edition v USD $ -0.2058384340.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Bitcoin Limited Edition v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.1022955927924-0.08%
30 dni$ +0.6222300300+0.49%
60 dni$ -0.2058384340-0.16%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Bitcoin Limited Edition

Napoved cene Bitcoin Limited Edition (BTCLE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BTCLE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bitcoin Limited Edition (BTCLE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Bitcoin Limited Edition lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bitcoin Limited Edition v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BTCLE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bitcoin Limited Edition.

Kaj je Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bitcoin Limited Edition

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bitcoin Limited Edition?
Če bi kriptovaluta Bitcoin Limited Edition rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bitcoin Limited Edition.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:52:18 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.